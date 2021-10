Awaria zaczęła się około godz. 17:40 czasu polskiego, kiedy aplikacje Facebook, Instagram, Messenger i Whatsapp przestały być dostępne w sieci na całym świecie. Serwisy zaczęły powracać do funkcjonalności około północy, choć problemy z komunikatorem Whatsapp trwały dłużej niż w przypadku innych.

Problem dotknął też wewnętrzne sieci Facebooka, w tym firmowy system komunikacji Workplace, a według "New York Timesa" także system bramek przy wejściu do budynków firmy.

Jak podał na Twitterze ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Brian Krebs, powołując się na źródła w Facebooku, awarię spowodowało błędne uaktualnienie protokołu BGP, systemu sterującego ruchem w internecie.

"Uaktualnienie zablokowało możliwość zdalnych użytkowników do usunięcia zmian, a osoby z fizycznym dostępem nie miały dostępu do sieci. Więc uniemożliwiło to obu stronom naprawienie tego" - napisał Krebs.

"New York Times", powołując się na źródła wewnątrz Facebooka, przekazał, że przyczyną awarii prawdopodobnie nie był atak hakerski. Dziennik także wskazał na możliwe błędy w konfiguracji serwerów umożliwiających aplikacjom komunikację z resztą internetu. Powołał się przy tym na dwóch pracowników facebookowego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Twitter przywitał "osieroconych" internautów

Do awarii doszło w czasie, kiedy przedstawicielka Facebooka Antigone Davis występowała w telewizji CNBC, broniąc firmy przed oskarżeniami byłej pracownicy firmy Frances Haugen - a także wielu kongresmenów - m.in. na temat badań mających ukazywać szkodliwość produktów firmy dla dzieci, a także na promowanie nienawiści przez algorytmy Facebooka.

W trakcie awarii wielu użytkowników Facebooka weszło w międzyczasie na Twittera, powodując chwilowe przeciążenia serwisu. Jak podaje portal The Verge, podobnych trudności doświadczała strona Is It Down Right Now, służąca do sprawdzania, czy strony (w tym przypadku Facebook) doświadczają awarii. "Cześć, dosłownie wszyscy" - napisało w reakcji oficjalne konto Twittera.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Miliardowe straty Facebooka i Marka Zuckerberga

Kłopoty Facebooka odbiły się na notowaniach korporacji na giełdzie. Wartość akcji spółki na Wall Street spadła o 4,9 proc., co było dla niej najgorszym dniem od prawie roku. Także właściciel medium Mark Zuckerberg "zapłacił" za awarię - wycena jego majątku spadła o 7 mld dolarów.

Awaria była największą i najszerszą dotąd w historii Facebooka; odcięła nie tylko ponad 3 mld użytkowników, ale też firmy polegające na usługach i aplikacjach korporacji.