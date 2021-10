Przed godz. 18:00 polskiego czasu wszystkie serwisy należące do Facebooka przestały działać. - To prawdopodobnie nie był cyberatak - powiedziało dwóch anonimowych pracowników Facebooka ds. bezpieczeństwa. "New York Post" podaje prawdopodobną przyczynę awarii.

- Problem prawdopodobnie nie był spowodowany cyberatakiem, ponieważ technologia kryjąca się za różnymi aplikacjami Facebooka jest na tyle różna, że ​​jedno włamanie prawdopodobnie nie dotknie ich wszystkich - powiedziało New York Post dwóch anonimowych członków zespołu ds. bezpieczeństwa Facebooka.

ZOBACZ: Globalna awaria Instagrama, Facebooka i WhatsAppa. Facebook oficjalnie potwierdził

Według Dylana Byersa, korespondenta Puck News, Facebook miał napisać w notatce dla pracowników, że "wygląda na to, że jest to problem DNS, który wpływa zarówno na wewnętrzny, jak i zewnętrzny dostęp do naszych narzędzi i aplikacji". DNS, czyli system nazw domen, łączy nazwy domen z odpowiednimi adresami IP, dzięki czemu ludzie mogą uzyskać dostęp do popularnych witryn internetowych. Na początku tego roku awaria jednego z głównych operatorów DNS na krótko spowodowała odcięcie ogromnych obszarów internetu.

Pracownicy uwięzieni

"Pracownicy Facebooka nie mogą wejść do centrali, ponieważ ich identyfikatory nie działają, a ci, którzy już są w środku, nie mogą wejść do różnych pomieszczeń" - napisał aktywista Leah McElrath.

DNS to "hierarchiczny rozproszony system nazw sieciowych, który odpowiada na zapytania o nazwy domen".

Awaria nie tylko na Facebooku

Oprócz samego Facebooka nie działały także serwisy i aplikacje Instagram i WhatsApp, które należą do koncernu Facebook.

