Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków doszedł do wniosku, że dodatkową dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 firm BioNTech/Pfizer lub Moderna można podać osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym co najmniej 28 dni po ich drugiej dawce.

"(...) badania wykazały, że dodatkowa dawka tych szczepionek zwiększyła zdolność do wytwarzania przeciwciał przeciwko wirusowi, wywołującemu COVID-19 u pacjentów po przeszczepie narządów z osłabionym układem odpornościowym. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że zdolność do wytwarzania przeciwciał u tych pacjentów chroniła przed COVID-19, oczekuje się, że dodatkowa dawka zwiększy ochronę przynajmniej u niektórych pacjentów. EMA będzie nadal monitorować wszelkie pojawiające się dane dotyczące jej skuteczności" - czytamy w komunikacie prasowym, przekazanym w poniedziałek przez EMA przedstawicielom mediów.

Agencja podkreśliła też, że nowe zalecenia nie dotyczą osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym. W ich przypadku, według EMA, dawki przypominające można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce.

