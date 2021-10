W wieku 78 lat zmarł przedsiębiorca, były właściciel klubu Olympique Marsylia, polityk i aktor Bernard Tapie - poinformowała w niedzielę rodzina. Tapie cierpiał na raka żołądka, co ogłosił w 2017 r. Premier Jean Castex przekazał, że składa hołd pamięci zmarłego.

Castex pokreślił składając kondolencje rodzinie, że Bernard Tapie był zawsze "bojownikiem sprawy" i "człowiekiem niezwykle zaangażowanym", któremu w imieniu rządu pragnie "dziś złożyć hołd".

Nazywany niekiedy "Zorrem przedsiębiorczości", Tapie specjalizował się w przejmowaniu upadających spółek. Był właścicielem m.in. Adidasa i klubu piłkarskiego Olympique Marsylia, który zakupił w 1983 r. Przez krótki czas sprawował również funkcję ministra ds. miast w socjalistycznym rządzie Francois Mitteranda na początku lat 90. XX w. Zasiadał też w Zgromadzeniu Narodowym i w Parlamencie Europejskim.

W pamięci Francuzów Beranard Tapie pozostanie na zawsze symbolem pomyślnych gospodarczo dla Francji lat 80.

Oskarżony o ustawianie wyników

W połowie lat 90. karierę Tapiego przerwały liczne skandale korupcyjne, w tym zarzuty o ustawianie wyników rozgrywek piłkarskich. Biznesmen zostały uznany winnym przestępstw finansowych i podatkowych, trafił na pięć miesięcy do więzienia, został też pozbawiony biernych praw wyborczych.

Dopiero w 2019 r. zakończył się proces w sprawie kontrowersyjnego arbitrażu rozstrzygającego jego spór z upadłym bankiem Credit Lyonnais w sprawie zakupu akcji Adidasa. Wyrok miał być wydany 9 lipca, ale posiedzenie sądu zostało odroczone ze względu na stan zdrowia Tapiego. Oskarżyciel wnioskował o pięć lat więzienia dla biznesmena.

Aktor i moderator

Współpracownik Francois Mitteranda za czasów jego prezydentury, Bernard Tapie stał się następnie głównym adwersarzem lidera skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena. Polemizując z nim, zabiegał o to, by młodzież z przedmieść nie radykalizowała się w kierunku nacjonalistycznym. Jako synowi robotnika, który wszystko osiągnął własną pracą, łatwiej mu było trafiać do młodych - podkreśla FranceInfo. W 2007 r. wsparł Nicolasa Sarkozy'ego w trakcie jego kampanii prezydenckiej.

Bernard Tapie był również znanym aktorem i moderatorem programów telewizyjnych. Rozpoznawalność i popularność zyskał m.in. dzięki programowi telewizyjnemu Ambitions, który prowadził w latach 1986–1987.

grz/PAP