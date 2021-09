Urodzony w Chorzowie skrzydłowy dwukrotnie świętował mistrzostwo Polski z „Niebieskimi” (1960, 1968). Po wyjeździe w 1971 roku do Francji bronił barw RC Lens.

W reprezentacji Polski rozegrał 36 spotkań w latach 1959-1969, zdobył dla niej 11 goli. W 2020 roku kibice wybrali go do Jedenastki 100-lecia Ruchu Chorzów. Po zakończeniu kariery pozostał we Francji. Zmarł miejscowości Levin niedaleko Lens. Piłkarze Ruchu zagrają w sobotnim wyjazdowym meczu drugiej ligi z Sokołem Ostróda z czarnymi opaskami na rękawach.

aml/PAP