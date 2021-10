- Nie ma wątpliwości, że w takim wielkim kraju jak nasz, po to, żeby mieć pewność stałej dostawy energii elektrycznej, potrzebne nam będą elektrownie atomowe - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Dominiką Tarczyńską. W piątek para prezydencka Duda zainaugurowała trzecią edycję ogólnopolskiej akcji #sadziMY.

W piątek para prezydencka wzięła udział w sadzeniu drzew w Nadleśnictwie Piotrków, wspólnie z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami i pracownikami Lasów Państwowych. Na powierzchni ponad 3 ha w Lesie Wolborskim na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego zasadzone zostaną sosny, buki i jarzęby.

Prezydent opowiedział o inicjatywie w rozmowie z Dominiką Tarczyńską ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska na antenie Polsat News.

Prezydent zachęcił, aby "przychodzić do nadleśnictw i brać sadzonki. Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w akcji #sadziMY".

W siedzibach nadleśnictw udostępnione zostaną każdemu chętnemu sadzonki rodzimych drzew. Leśnicy podpowiedzą, w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki. Niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Leśnicy zauważają, że takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności. Może być też okazją do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół.

"To bardzo ważne dzieło"

- Dziś razem z nami było tu prawie 600 osób - powiedział Andrzej Duda. - To bardzo ważne dzieło, realizujemy w ten sposób kilka ważnych celów, po pierwsze rozwijamy polskie lasy, które są miejscami, gdzie możemy wypoczywać, gdzie każdy może przyjść - dodał.

Prezydent powiedział, że ochrona środowiska jest na ważnym miejscu w agendzie pracy prezydenta. - Chcemy chronić klimat, zmieniamy Polskę, dokonujemy przekształceń w naszym przemyśle, przede wszystkim energetycznym, zgodnie z zasadą, którą przyjęliśmy w czasie COP24 w Katowicach, czyli sprawiedliwej transformacji - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że należy działać "w taki sposób, aby ludzie nie tracili miejsc pracy, ale byśmy w miarę możliwości jak najszybciej odchodzili od źródeł ciepła wysokoemisyjnych".

- W Pałacu Prezydenckim i Kancelarii częściowo używane są samochody elektryczne - przekazał Andrzej Duda.

Klimat dla przyszłych pokoleń

- Trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach, ale musimy też myśleć o tych, którzy są tutaj dziś i będą tu za chwilę - powiedział prezydent. - Mogę zapewnić młodych ludzi, że te procesy są cały czas realizowanie - powiedział w odniesieniu do postulatów wysuwanych przez młodzieżowych aktywistów klimatycznych.

- W tej chwili realizowane są choćby projekty farm wiatrowych na Bałtyku - wymienił Duda.

- Nie ma wątpliwości, że w takim wielkim kraju jak nasz, po to, żeby mieć pewność stałej dostawy energii elektrycznej, potrzebne nam będą elektrownie atomowe - stwierdził prezydent.

