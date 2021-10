We wszystkich nadleśnictwach w całej Polsce każdy chętny otrzyma sadzonkę w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Do rozdania jest milion młodych drzewek. Akcję oficjalnie zainaugurują prezydent Andrzej Duda i pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

W piątek para prezydencka weźmie udział w sadzeniu drzew w Nadleśnictwie Piotrków, wspólnie z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami i pracownikami Lasów Państwowych. Na powierzchni ponad 3 ha w Lesie Wolborskim na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego zasadzone zostaną sosny, buki i jarzęby.

- Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas - podkreślił Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. - Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować - dodał.

- Wspólnie zadbajmy o nasze lasy - zachęca do udziału w akcji prezydent Andrzej Duda.

W siedzibach nadleśnictw udostępnione zostaną każdemu chętnemu sadzonki rodzimych drzew. Leśnicy podpowiedzą, w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki. Niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Leśnicy zauważają, że takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności. Może być też okazją do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół.

Drzewka będą rozdawane również w centrach miast, w których swoje siedziby mają regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. W Warszawie drzewka są do odebrania przy Pałacu Kultury i Nauki. Sadzonki można do godz. 15 w piątek lub do wyczerpania zapasu przygotowanych drzewek.

