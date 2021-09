- W oparciu o dotychczasową wiedzę można wykluczyć, że wybuch miał związek z grupami przestępczymi - przekazał na spotkaniu z mediami szef policji regionu Goeteborg Klas Johansson.

Według gazety "Goeteborgs-Posten" mężczyzna zajmował lokal swojej matki, będąc od dłuższego czasu w sporze z zarządcą nieruchomości. W dniu wybuchu, do którego doszło we wtorek, 55-latek miał zostać eksmitowany. Sąsiedzi opisują go jako "konfliktowego" oraz "lubiącego pisać skargi".

Groził wysadzeniem innego budynku

Jak podała gazeta "Expressen", policja prowadzi akcję w dzielnicy Goeteborga Annedal w celu ujęcia poszukiwanego. W tym samym czasie mężczyzna zagroził wysadzeniem bomby personelowi ośrodka zdrowia w dzielnicy Olivedal.

ZOBACZ: Szwecja: Szkielet dziecka w pudełku. Makabryczne odkrycie podczas remontu domu

We wtorek nad ranem wyniku silnej eksplozji kilka osób zostało poważnie rannych. Źródłem detonacji był prawdopodobnie materiał wybuchowy podłożony w dolnej części budynku. Straty materialne po wybuchu i pożarze są duże. Nie wiadomo, czy kilkaset osób będzie mogło ponownie zamieszkać w bloku.

WIDEO - Włochy. Kolejna w ostatnich dniach eksplozja Etny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP