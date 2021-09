Nocne negocjacje ws. Turowa. Polska przedstawiła "swoje warunki"

Nie dojdzie do zamknięcia Turowa. Nie ma możliwości, żeby zrealizować to "kuriozalne" postanowienie - powiedział w czwartek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, odnosząc się do postanowienia TSUE. Dodał, że osią sporu z Czechami są obecnie kwestie prawne i podkreślił, że podczas środowych rozmów trwających do późna w nocy strona polska przedstawiła "swoje warunki brzegowe" ws. umowy.