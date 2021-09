Monika Pawłowska przekazała swoją decyzję na Twitterze. "Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym Porozumienie i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa polskiego dla prywatnych celów politycznych" - dodała.

Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym @Porozumienie__ i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa 🇵🇱 dla prywatnych celów politycznych. — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) September 30, 2021

Sejm zdecydował. Stan wyjątkowy będzie dłuższy

W czwartek w Sejmie odbyła się debata nad przedłużeniem stanu wyjątkowego na obszarze części woj. podlaskiego i woj. lubelskiego, przy granicy z Białorusią o 60 dni. Reprezentujący w debacie Porozumienie Michał Wypij stwierdził, że rosyjsko-białoruskie ćwiczenie wojskowe Zapad, które przywoływano jako jeden z czynników uzasadniających wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, zakończyły się, "a na naszej granicy zaczęli umierać ludzie".

- Rzetelna informacja nie jest zagrożeniem, chyba tylko dla tych, którzy mają nieczyste intencje. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że nie tylko Alaksandr Łukaszenka wykorzystuje nieszczęście tych biednych ludzi – dodał.

Zapowiedział, że jego środowisko nie mając rzetelnej informacji o wydarzeniach na granicy "nie może zgodzić się na przedłużenie stanu wyjątkowego". Pawłowska zagłosowała "za" przedłużeniem stanu wyjątkowego, a pozostali posłowie Porozumienia się wstrzymało.

Monika Pawłowska - od Wiosny przez SLD do Porozumienia

Pawłowska weszła do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej z rekomendacji Wiosny Roberta Biedronia. Po wyborach dołączyła do klubu Lewicy. W marcu poinformowała, że dołącza do Porozumienia Jarosława Gowina, ale nie dołączyła do klubu PiS pozostając posłanką niezrzeszoną.

Po wyjściu Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy wstąpiła do koła, które zawiązali politycy związani z Gowinem. Teraz, po decyzji Pawłowskiej, koło Porozumienia w Sejmie będzie liczyło pięciu posłów.

