Liga Europy: Legia Warszawa pokonała Leicester City u siebie

"Legioniści" dopięli swego w 31. minucie gry. Emreli powalczył o piłkę w polu karnym. Azer błyskawicznie wypracował sobie pozycję strzelecką i oddał mocny strzał obok zaskoczonego Schmeichela. Futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Leicester próbowało doprowadzić do wyrównania. Kapitalną okazję po błędzie obrony Legii zmarnował w 42. minucie gry Ayoze Perez. Do przerwy Legia prowadziła 1:0.