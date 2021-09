Trzy samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu w miejscowości Krzynowłoga Mała (woj. mazowieckie). Autami podróżowało w sumie 7 osób, najciężej ranny 34-letni pasażer toyoty był reanimowany przez około godzinę, do przybycia Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. Jego życia nie udało się uratować. Dwie inne osoby trafiły do szpitala.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek ok godz. 12:40. Trzy samochody zderzyły się na skrzyżowaniu we wsi Krzynowłoga Mała )powiat przasnyski).

Jedna z rannych osób była nieprzytomna, zakleszczona we wraku auta. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by ją wydostać i móc udzielić pomocy.

Godzinna reanimacja

Najciężej poszkodowany 34-letni pasażer toyoty był reanimowany przez około godzinę. Niestety podjęte działania nie przyniosły skutku, a przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Lotniczego Pogotowia Ratowniczego stwierdził zgon.

- Helikopter został wezwany do 34-letniego mężczyzny, akcja reanimacyjna trwała ponad godzinę, ale niestety nie udało się go uratować. Dwoje pozostałych pasażerów samochodu marki Toyota Prius zostało przetransportowanych do szpitala w Przasnyszu - przekazał w rozmowie z portalem infoprzasnysz.com kpt. Piotr Kuligowski z przasnyskiej Straży Pożarnej.

KP PSP Przasnysz

"W takich sytuacjach piłka nożna jest najmniej ważna"

Tragicznie zmarły był kibicem Lechii Gdańsk, który wraz ze znajomymi jechał na mecz biało-zielonych z Górnikiem Łęczna.

Trener Lechii Gdańsk Tomasz Kaczmarek w pomeczowej wypowiedzi nawiązał do tragicznego zdarzenia z udziałem kibiców. - Chciałbym złożyć kondolencje dla rodziny zmarłego w drodze na mecz kibica Lechii. W takich sytuacjach piłka nożna jest najmniej ważna na świecie. Mam nadzieje ze pozostałe ranne osoby są w dobrych rękach - powiedział trener cytowany przez "Dziennik Bałtycki".

W trakcie drogi na dzisiejszy mecz do Łęcznej jeden z naszych kibiców, Emil, zginął w wypadku samochodowym. Najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.



Cześć jego pamięci!

