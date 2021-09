Poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności 47-letni mieszkaniec Baboszewa został zatrzymany przez policję, którą sam wezwał, zgłaszając rzekomą próbę pobicia. Mężczyzna w trakcie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu trafił do zakładu karnego.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska poinformowała w czwartek, iż minionej nocy wpłynęło tam zgłoszenie, że grupa osób odgraża się 47-letniemu mieszkańcowi Baboszewa i czeka na niego przed posesją, chcąc go pobić - na miejsce wysłano interwencyjny patrol, który pod wskazanym adresem, ani w okolicy, nie zastał nikogo oprócz samego zgłaszającego, który był pod wpływem alkoholu.

47-latek nie potrafił wyjaśnić policjantom co się stało

- Wstępne badanie wykazało w organizmie mężczyzny blisko 1,5 promila alkoholu. 47-latek nie potrafił wyjaśnić policjantom, co tak naprawdę miało miejsce i kto, a także dokładnie, kiedy mu groził - dodała rzeczniczka płońskiej policji. Jak wyjaśniła, po wylegitymowaniu zgłaszającego, funkcjonariusze sprawdzili jego dane w policyjnej bazie.

- Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego wydanego przez Sąd Rejonowy w Płocku, celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo - podkreśliła kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Przekazała, iż zatrzymany mężczyzna natychmiast został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu trafił do więzienia

kmd/PAP