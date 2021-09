Umieszczona w zeszłym tygodniu pod osłoną nocy praca to dzieło meksykańskiego artysty Rubena Orozco. Zatopiona w rzece Nervion w hiszpańskim mieście Bilbao figura powstała na potrzeby kampanii Fundacji BBK.

"Bihar" czyli "jutro"

Dzieło ma sprowokować do rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju. Jego tytuł to "Bihar", co w języku baskijskim znaczy "jutro".

Twarz wykonana została z włókna szklanego, waży 120 kilogramów. Wraz z przypływami i odpływami wody figura jest codziennie zanurzana i odkrywana. Ten ruch ma symbolizować to, co może się zdarzyć, jeśli nadal będziemy stawiać na niezrównoważone modele, takie jak te, które przyczyniają się do zmian klimatycznych - wyjaśnia fundacja.

ZOBACZ: Ruszyła największa na świecie instalacja pochłaniająca CO2 z atmosfery

Ruben Orozco w rozmowie z hiszpańskim serwisem informacyjnym Nius dodał z kolei, że "celem jest uświadomienie ludziom, że ich działania mogą nas zatopić lub utrzymać na powierzchni".

WIDEO: Dzieło Rubena Orozco

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zanurzona w wodzie twarz wywołuje u przechodniów różne reakcje. Jedna z cytowanych przez Agencję Reutera mieszkanek początkowo myślała, że rzeźba jest pomnikiem tragicznego wydarzenia z przeszłości. - Dzisiaj dowiedziałam się, że nie o to chodzi, ale myślę, że każdy może nadać temu własne znaczenie - powiedziała.

- Ona nawet nie wygląda na zmartwioną, to tak, jakby pozwoliła sobie utonąć - stwierdziła inna obserwatorka.

WIDEO - Wybuch w Londynie. Świadkowie mówią o kuli ognia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/jo/Reuters