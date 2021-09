Według ostatniego pomiaru opublikowanego w 2017 r. Mont Blanc mierzył 4808,72 m. Najwyższą wysokość zanotowano w 2007 r. - 4810,9 m. Wysokość góry nie jest stała, ponieważ szczyt jest pokryty czapą lodową, która zmienia się w zależności od wiatru i opadów.

Nazywany potocznie Dachem Europy najwyższy szczyt Alp położony w Masywie Mont Blanc jest regularnie mierzony od 2001 r. Celem pomiarów jest monitorowanie pokrywy lodowej oraz gromadzenie danych, które mogą być później wykorzystane przez naukowców.

Trzy dni badań

Ostatniego pomiaru dokonano podczas wyprawy na szczyt przeprowadzonej między 16 a 18 września przez 27-osobowy zespół złożony z geodetów i przewodników wysokogórskich, którzy przez trzy dni badali Mont Blanc. Według relacji geodetów wyprawie towarzyszyły bardzo sprzyjające warunków pogodowych.

- Teraz to do klimatologów, glacjologów i innych naukowców należy wykorzystanie wszystkich zebranych danych i postawienie hipotez wyjaśniających to zjawisko - podkreślili uczestnicy wyprawy, cytowani przez stację BFM TV.

WIDEO - "Nie czas umierać". Były agent wywiadu: każdy wywiad walczy z czymś innym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP