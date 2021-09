W krwawych zamieszkach, do jakich doszło w więzieniu w prowincji Guayas, zginęło 24 więźniów, a 48 odniosło rany - poinformowały we wtorek władze Ekwadoru. Liczba ofiar wciąż rośnie. To już trzecie takie rozruchy, do jakich doszło w tym roku w ekwadorskich więzieniach.