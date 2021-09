Jak donosiła tuż przed światowym dniem kawy, cytowana przez Associated Press, agencja analiz rynkowych Expander, ceny kawy na sklepowych półkach oraz w kawiarniach mogą wkrótce bardzo wzrosnąć.

"Po latach utrzymywania się blisko 1 dolara za funt (jednostka miary, ok. pół kilograma) podwoiły się pod koniec lipca, osiągając poziomy nienotowane od 2014 roku. Chociaż ceny teraz nieco spadły, utrzymują się na podwyższonym poziomie około 1,90 dolarów za funt" - informuje agencja.

Amerykanie płacą około 8 dolarów lub więcej za torebkę kawy w sklepie (w Polsce to ok. 30 złotych) lub ok. 5 dolarów za filiżankę w kawiarni (ok 20 zł). Mogą jednak spotkać się niebawem wyższymi cenami, choć wzrost kosztów produkcji kawy na międzynarodowym rynku nie zawsze, jak zaznaczają eksperci, odbija się na konsumentach.

Inaczej wyglądają też ceny. Ich wzrost szybciej zauważą klienci w sklepach, niż kupujący małą czarną w pobliskiej kawiarni. Wynika to stąd, że kupujący hurtowe ilości kawy restauratorzy nie zawsze decydują się na zwiększanie cen.

Niekorzystny zbieg okoliczności

Zła dla upraw kawy pogoda w Brazylii, kraju w czołówce światowych producentów tego surowca, spowodowała liczne straty u farmerów. Długotrwała susza, a potem chłodne noce i przymrozki zniszczyły uprawy. Szybko odbiło się to na cenie najpopularniejszej odmiany kawy - arabiki. Wzrosła w tym roku o dwa dolary za funt.

Do tego przyczyniły się też problemy natury logistycznej wywołane pandemią koronawirusa. Zakazy przemieszczania się i lockdowny istotnie wpłynęły na łańcuchy dostaw, część z nich została zamknięta.

- Nigdy wcześniej nie było takiej burzy na tym rynku. Zwykle był to po prosty scenariusz podaży i popytu - wyjaśniał Alexis Rubinstein, dyrektor zarządzający Coffee&Cocoa działającej w ramach StoneX Group.

Według szacunków, tegoroczne straty w uprawach kawy w Brazylii wynoszą ok. 12 proc., czyli od 2 do 6 milionów torebek kawy mniej.

