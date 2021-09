W gabinetach psychiatrów przybywa pacjentek w ciąży z rozpoznaną letalną wadą płodu. Nie ma jednak mowy o wydawaniu z automatu opinii potrzebnej do przeprowadzenia legalnej aborcji - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podkreśla, że zdaniem specjalistów śmiertelna wada płodu u niektórych kobiet może spowodować nieodwracalne szkody w jej zdrowiu. Dlatego w takich przypadkach wydają opinię, która staje się podstawą do przerwania ciąży. Profesor Krzysztof Preis, pomorski konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa, w rozmowie z gazetą przyznaje, że w zeszłym roku trafiło do niego kilka takich wniosków. Lekarze prosili w nich o potwierdzenie, że wskazanie od psychiatry można zaliczyć do przesłanek pozwalających na legalne przeprowadzenie terminacji ciąży.

ZOBACZ: Abp Gądecki: nie pandemia, lecz aborcja stanowi największe zagrożenie dla życia ludzkiego

- Jeżeli są dwie opinie, wskazujące na to, że jest ryzyko zagrożenia życia oraz zdrowia, jest to traktowane jako orzeczenie komisji. I jest wiążące - tłumaczy w rozmowie z gazetą prof. Preis. Zaświadczenie jest opatrzone wnioskami z rozpoznania. Jak dodaje Preis, wówczas lekarz ginekolog nie ma podstaw, żeby to podważać.

"Istnieje ryzyko pogorszenia jej stanu zdrowia"

Psychiatrzy, z którymi rozmawiamy, przekonują, że każdą pacjentkę dokładnie diagnozują i nie ma mowy o wydawaniu dokumentu z automatu.

ZOBACZ: USA. R.Kelly uznany za winnego. Resztę życia może spędzić w więzieniu

W zaświadczeniu mowa jest o tym, że "z uwagi na stan psychiczny pacjentki, związany ze stwierdzonym uszkodzeniem płodu, istnieje istotne ryzyko dalszego pogorszenia jej stanu zdrowia, co może zagrażać jej życiu. W związku z powyższym istnieje uzasadnienie dla przerwania ciąży ze wskazań psychiatrycznych — zgodnie z przesłanką wynikającą z ustawy z 7.01.1993 r.".

Psychiatrzy: nie ma mowy o naginaniu prawa

Psychiatra dr Aleksandra Krasowska podkreśla w "DGP", że to nie jest "furtka", a realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet i życia kobiety, kiedy czynnik stresowy związany ze stwierdzeniem poważnie uszkodzonej ciąży prowadzi do ciężkiego stanu psychicznego. Zdaniem psychiatrów nie ma mowy o naginaniu prawa.

ZOBACZ: "Legalna Aborcja Bez Kompromisów". Lewica zbiera podpisy pod projektem ustawy

Psychiatrzy podkreślają, że nie namawiają do aborcji i że są pacjentki, które decydują się na donoszenie ciąży pod opieką hospicjum perinatalnego. Dodają jednak, że pacjentek w ciąży z rozpoznaną wadą letalną w jej gabinecie przybywa. Fakt, że przybywa w tej sytuacji korzystających z pomocy psychiatrów kobiet, potwierdza także gazecie Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

WIDEO - Lekarz wjechał autem w rodzinę. Zginęła kobieta w ciąży i trzyletnie dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP