"Jaką partią jest dziś Pani/Pana zdaniem Platforma Obywatelska" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla portalu rp.pl, opublikowanego w poniedziałek.

7,1 proc. respondentów odpowiedziało, że PO jest dziś partią prawicową. 8,4 proc. ankietowanych uważa Platformę za centroprawicę.

Łącznie za formację o charakterze prawicowym uważa PO 15,5 proc. badanych.

Co piąty polak nie potrafi określić, jaką partią jest Platforma

Z kolei zdaniem 14,9 proc. respondentów PO jest formacją centrową, a za formację centrolewicową uważa Platformę 12,7 proc. badanych.

14,7 proc. respondentów wskazało, że PO jest formacją lewicową. Łącznie za formację o charakterze lewicowym uważa Platformę 27,4 proc. badanych.

Natomiast 22,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić, jaką partią jest Platforma, a 19,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

"PO jako partię centrową zdecydowanie częściej postrzegają mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (11 proc.). Odsetek osób, które ugrupowanie Donalda Tuska uważają za partię centrum rośnie wraz z wiekiem respondentów (co dziesiąta osoba do 24. roku życia, 17 proc. respondentów powyżej 50 lat). Największa opozycyjna partia uważana jest za partię o charakterze centrowym w opinii co piątej osoby o dochodach przekraczających 5000 zł i nieco wyższy odsetek (21 proc.) mieszkańców największych miast" - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, cytowany przez rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

