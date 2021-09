W niedzielę po południu oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał informację o tym, że w pobliżu ul. Grunwaldzkiej znaleziono zakrwawionego mężczyznę. Operator numeru alarmowego na miejsce skierował karetkę pogotowia, którą mężczyzna z ranami pochodzącymi prawdopodobnie od ostrego narzędzia został przewieziony do szpitala. Poszkodowany 34-latek jest nadal hospitalizowany.

Wyskoczył przez okno

Pracujący na miejscu policjanci od przypadkowych świadków otrzymali informację dotyczącą mieszkania, a raczej okna mieszczącego się na parterze jednego z budynków, z którego miał wyskoczyć zakrwawiony mężczyzna. Pod drzwi podejrzanego mieszkania poszli policjanci, lecz mimo pukania nikt nie otwierał - podkreślił podkom. Prokopczyk.

Dodał, że funkcjonariusze postanowili dostać się do lokalu, wyważając drzwi, istniało bowiem ryzyko, że ktoś inny może potrzebować pomocy, oraz prawdopodobieństwo, że w mieszkaniu może przebywać osoba odpowiedzialna za to zdarzenie. Po wejściu do środka policjanci zastali siedzącą w fotelu 22-letnią kobietę.

Pokłosie kłótni

- Interweniujący policjanci zatrzymali 22-latkę, od której usłyszeli, że zaistniała sytuacja to pokłosie wcześniejszej kłótni z jej o 12 lat starszym partnerem. W wyniku nieporozumienia między nią a 34-latkiem doszło do awantury, w wyniku której kobieta chwyciła leżący w zlewie nóż i zadała nim kilka ciosów mężczyźnie - podał.

Poszkodowany uciekł przez okno mieszkania i upadł w pobliżu ul. Grunwaldzkiej, skąd został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.

Podejrzewana o popełnienie przestępstwa 22-letnia kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania była nietrzeźwa - w jej organizmie wykryto blisko promil alkoholu. Dalsze wykonanie czynności procesowych z udziałem 22-latki będzie możliwe po jej wytrzeźwieniu. Na podstawie zebranych dowodów w sprawie oraz obrażeń, jakich doznał poszkodowany w zdarzeniu mężczyzna, ostatecznie zostanie sformułowana kwalifikacja prawna czynu - wskazała policja.

an/PAP