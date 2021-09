Miliarder Elon Musk potwierdził w "New York Post", że rozstał się ze swoją dotychczasową partnerką Claire Boucher, znaną jako Grimes. Para była ze sobą trzy lata i, jak potwierdza Musk, "pozostaje w świetnych stosunkach". Najbogatszy człowiek świata nadal wraz z Grimes wychowują swojego rocznego syna X Æ A-Xii Musk.

Po trzech latach para oficjalnie się rozstała. Elon Musk potwierdził w "NYP", że on i 17 lat młodsza kanadyjska piosenkarka są "w częściowej separacji", ale pozostają w dobrych stosunkach i nadal wychowują swojego rocznego syna X Æ A-Xii Musk.

- Moja praca w SpaceX i Tesli przeważnie wymaga tego, abym przebywał w Teksasie lub gdzieś za granicą, ona pracuje zaś głównie w LA - przyznał w mediach.

- Często się widujemy i jesteśmy w świetnych stosunkach - powiedział "New York Post" Musk.

PageSix, czyli sekcja plotkarska "New York Post", poinformowała jako pierwsza w 2018 roku, że Elon Musk zaczął spotykać się z Grimes. Było to na miesiąc przed debiutem pary na czerwonym dywanie na Met Gala, czyli corocznej gali zbierania funduszy na rzecz Costume Institute w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Musk, amerykański przedsiębiorca, kojarzony przede wszystkim z Teslą i SpaceX, w przeszłości już dwukrotnie rozwodził. Przez wiele lat związany był z Justine Musk, z którą ma pięciu synów. Głośno było też o jego związku z Amber Heards.

W styczniu 2021 roku majątek Elona Muska został oszacowany na około 189 mld dolarów, co dało mu pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes".

