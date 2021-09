Wybory powszechne do Bundestagu odbędą się w niedzielę, 26 października. Po zakończeniu 16-letnich rządów kanclerz Merkel niemiecką politykę mogą czekać zmiany. Na wejście do parlamentu szansę ma sześć partii. Wciąż nie wiadomo, które z nich utworzą nowy rząd. Co partie oferują i obiecują swoim wyborcom?