1,6 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu szkolnego, który do szkoły w małopolskich Babicach przywiózł 30 dzieci. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał dwa zarzuty. Do sprawy odniósł się także pracodawca 51-latka, który stwierdził, że przepisy utrudniają skuteczną możliwość weryfikowania stanu trzeźwości kierowców. Do 30 września twa akcja "Bezpieczna droga do szkoły".