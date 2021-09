Wrocławscy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który 5 września uciekł funkcjonariuszom w rejonie ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Podczas próby zatrzymania kierowcy uciekającego autem policjanci użyli broni. 34-letni obywatel Gruzji ukrywał się w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 września ok. godz. 14 na wrocławskich Partynicach. Policjanci otrzymali informację od jednego z mieszkańców, który rozpoznał kilku sprawców kradzieży mienia dokonanej na jego szkodę. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzież.

Trzeci z domniemanych sprawców podjął próbę ucieczki zaparkowanym na pobliskim parkingu samochodem. - Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów wyraźne sygnały do zatrzymania. Ponieważ ruszył z impetem poprzez m.in. żywopłot, a następnie chodnik, na którym znajdowali się przechodnie, policjanci w sposób bezpieczny oddali jeden strzał w kierunku opon jego pojazdu – relacjonowała wówczas sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Mimo to mężczyźnie udało się uciec. Po dwóch dniach policja poinformowała o odnalezieniu samochodu, którym jeździł; 34-latek był nadal poszukiwany.

W czwartek policjantom udało się zatrzymać poszukiwanego od kilkunastu dni kierowcę, który – jak się okazało - ukrywał się w Szczecinie.

Był zaskoczony wizytą policjantów

- Mężczyzna ukrywał się na terenie jednego z osiedli mieszkaniowych w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymany był bardzo zaskoczony, kiedy do mieszkania, w którym przebywał, zapukali wrocławscy funkcjonariusze. Miał nadzieję, że odległość dzieląca Wrocław i Szczecin zapewni mu bezkarność. Policjanci udowodnili mu jednak, że bardzo się mylił – przekazał sierżant sztabowy Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna został przetransportowany do Wrocławia. W piątek usłyszał zarzuty popełnienia kilku przestępstw m.in. dokonania kradzieży, narażenia innych na utratę życia i zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz czynnej napaści na funkcjonariusza policji.

Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Obywatelowi Gruzji może grozić teraz do 10 lat więzienia.

