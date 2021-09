Wiceszef MSZ: w rozmowach z Czechami ws. Turowa osiągnięto pewien postęp

Wiceszef MSZ podkreślał, że Polsce zależy na utrzymaniu "bardzo dobrych stosunków z Czechami".

- Jesteśmy partnerami w ramach relacji dwustronnych, w ramach NATO, w ramach UE, w szeregu innych projektów, także z Grupą Wyszehradzką. Uważamy, że jeśli spieramy się, powinniśmy spierać się w sposób, który jest oparty na wzajemnym zaufaniu - powiedział Jabłoński, podkreślając, że strona polska od samego początku przyjęła takie podejście.

- Liczymy na to, że to podejście umożliwi zakończenie tej sprawy w szybkim terminie. Natomiast dostrzegamy różnego rodzaju problemy - przyznał.

- Nadal sprawa pozostaje bardzo trudna. Nie tracimy nadziei na to, że strona czeska również takie podejście będzie zachowywała. Myślę, że po dzisiejszym dniu możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy pewien postęp w tych rozmowach, natomiast wciąż jeszcze sytuacja nie można powiedzieć, że została zamknięta - mówił polityk.

- Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu, licząc na to, że ta podstawowa zasada na którą się umówiliśmy cztery miesiące temu będzie respektowana. Że umówimy się, że ostateczna umowa będzie oparta o to wstępne porozumienie, które zostało zawarte przez szefów obu rządów (Polski i Czech - red.) – tłumaczył Jabłoński. - Będziemy do tego dążyć - dodał.

Spór o kopalnię Turów

TSUE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych z maja i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Kara z TSUE za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której Polska zastosuje się postanowienia z 21 maja, gdy TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy z wniosku Czech. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

