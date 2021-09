Ełcka policja poinformowała, że kompletnie pijanego traktorzystę zatrzymano po zgłoszeniu od anonimowej osoby, która zadzwoniła pod numer alarmowy. Przyznano, że zgłaszająca osoba była "zaniepokojona stylem jazdy kierowcy ciągnika rolniczego".

- Policjanci zatrzymali ciągnik do kontroli. 37-letni kierujący tego pojazdu miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Ponadto miał on sądowy zakaz kierowania, ponieważ w przeszłości już był zatrzymywany za jazdę w stanie nietrzeźwości - podano w komunikacie.

Osoby karane w przeszłości za jazdę w stanie nietrzeźwości po ponownym zatrzymaniu zostają zobowiązane do świadczenia pieniężnego w wysokości minimum 10 tys. zł. Kodeks karny przewiduje także za to karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

aml/PAP