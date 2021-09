Do połowy 2022 roku szczepionka przeciw Covid-19 powinna być dostępna dla wszystkich ludzi na świecie, a w drugiej połowie przyszłego roku świat powinien wrócić do normalności - powiedział dziennikowi "Neue Zuercher Zeitung" Stephane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna.

- Biorąc pod uwagę jak przez ostatnie pół roku rosły moce produkcyjne, to do połowy 2022 roku na świecie powinno być dostępnych wystarczająco wiele dawek, by zaszczepić każdego człowieka - zaznaczył Bancel, kierujący jedną z produkujących szczepionki firm.

Powrót do normalności w 2022 roku?

Dyrektor Moderny ma nadzieję, że w przeciągu roku świat powinien wrócić do normalnego życia.

Jego zdaniem przez rozprzestrzenianie się bardziej zaraźliwego wariantu Delta niedługo każdy będzie miał kontakt z koronawirusem. - Ostatecznie będzie podobnie jak teraz z grypą. Będziesz mógł się zaszczepić i spokojnie przejść zimę. Albo tego nie zrobisz ryzykując zachorowanie albo nawet hospitalizację - powiedział Bancel w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika.

Szef amerykańskie firmy zapewnił, że w wystarczającej ilości dostępne będą również dawki przypominające szczepionki, które - jego zdaniem - zdecydowanie powinny przyjąć osoby, które zostały zaszczepione najwcześniej.

Bancel przekazał, że firma pracuje nad nową wersją przypominającej dawki szczepionki, która będzie dostępna w 2022 roku. Preparat powstaje w oparciu o badania nad nowymi wariantami koronawirusa, a jego cena pozostanie taka sama jak w tym roku - zapewnił szef Moderny.

zma/PAP