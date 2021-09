Początek załamania aury. Pogoda na czwartek

W czwartek będzie się chmurzyć, szczególnie na północy i północnym wschodzie, gdzie spodziewamy się opadów deszczu, chwilami intensywnych. Im dalej na południe, tym więcej przejaśnień.

Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 19 stopni na zachodnim Pomorzu i Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego będzie się nasilać, w porywach do 40-50 km/h, a nad morzem do 70-80 km/h. Najmocniej wiać będzie od wieczora.

Ciśnienie będzie gwałtownie spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1009 hPa na Pomorzu Gdańskim do 1010 hPa na Śląsku i w Małopolsce. Biomet przejdzie w niekorzystny, wywołując u osób wrażliwych ból głowy, znużenie i obniżenie koncentracji.

