Dzień bez Samochodu zakończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W tym dniu Zarząd Transportu Miejskiego zachęca, jak co roku, aby kierowcy pozostawili swoje samochody na parkingu.

Całkowicie za darmo, bez konieczności posiadania przy sobie np. dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich.

- Wszystkie kasowniki zostaną wyłączone, a bramki w metrze będą otwarte - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Podróż za darmo

Przez cały dzień za darmo będzie można podróżować zarówno w I, jak i w II strefie biletowej. Nie trzeba także będzie płacić za przejazd na trasach SKM i WKD.

Do Europejskiego Dnia bez Samochodu przyłączyły się Koleje Mazowieckie w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD".

Podróżni będą mogli za darmo podróżować pociągami KM lub autobusami zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin.

Nie dotyczą Intercity

Zasada ta nie dotyczy odcinków obsługiwanych wspólnie z POLREGIO (na odcinku: Siedlce – Łuków, Siedlce – Czeremcha) i Łódzką Koleją Aglomeracyjną (na odcinku Łowicz Główny – Kutno).

Darmowe przejazdy nie dotyczą też pociągów PKP Intercity na odcinkach Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub przez Warszawę Śródmieście, Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska oraz POLREGIO: Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub przez Warszawę Śródmieście oraz Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna.

W Warszawie od 2002 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizowane są Dni Transportu Publicznego, których celem jest promocja transportu publicznego.

Darmowa komunikacja w Poznaniu

Z okazji przypadającego w środę Dnia bez Samochodu, posiadając przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu można będzie również bez opłat podróżować na liniach ZTM Poznań, a także wypożyczyć rower miejski. Również bez biletu pojadą pasażerowie lokalnych pociągów do granicy województwa.

W środę - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania - każdy będzie mógł podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem będzie okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu.

- Zależy nam, aby to właśnie kierowcy częściej przesiadali się na transport publiczny, bo każdy pozostawiony na parkingu samochód ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ruchu, a zatem i smogu czy hałasu w mieście. Zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu korzystanie ze zrównoważonej mobilności to dbanie o zdrowie swoje, ale też innych. To szczególnie ważne w obecnych czasach – podkreślił we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Zrównoważony transport

Poznański magistrat zaznaczył, że wspólnie z Poznaniem zrównoważony transport będzie promować także samorząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań już od kilku lat aktywnie współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz spółkami Koleje Wielkopolskie i REGIO w celu zachęcenia do przesiadki z samochodu nie tylko na tramwaj lub autobus, lecz także na pociąg. Z okazji Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO i przesiąść się na transport ZTM.

- Osoby chcące podróżować pociągami KW i POLREGIO w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem wg taryfy przewozowej danego przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny auta uprawnia do darmowego przejazdu jedną osobę – podał Urząd Miasta Poznania.

Magistrat zaznaczył również, że do obchodów Dnia bez Samochodu 2021 włączył się także operator Poznańskiego Roweru Miejskiego - firma Nextbike. W środę - 22 września - każdy użytkownik PRM będzie mógł wypożyczyć rower przez godzinę za darmo. Promocja będzie dotyczyła wszystkich użytkowników PRM - zarówno posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA, jak i tych, którzy takiego biletu w momencie wypożyczania roweru nie mają.

Zachęta do pozostawienia samochodów

W środę można skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej również w Krakowie. Nie trzeba kasować biletów w autobusach i tramwajach, zarówno linii dziennych, jak i nocnych.

W ten sposób władze miasta chcą zachęcić mieszkańców do pozostawienia samochodów i zwrócenia uwagi na to, że emisja spalin ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a Kraków – podobnie jak inne duże miasta - jest zakorkowany.

Jak podał Urząd Miasta z pomiarów natężenia ruchu na trasach wlotowych do Krakowa, które były przeprowadzone w 2017 r., wynikało, że do miasta każdego dnia wjeżdża blisko 250 tys. pojazdów, z czego 40 tys. przejeżdża przez nie tranzytem, a ok. 16 tys. przez centrum.

Posadzą wrzosy

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (od 16 do 22 września) był obchodzony w Krakowie pod hasłem, które zachęcało do zrównoważonej mobilności i do dbania o zdrowie: do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz odkrywania miasta, korzystając z ekologicznych środków transportu.

Krakowianom rozdano ponad tysiąc sadzonek wrzosów.

Mieszkańcy mogli też bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego roweru.

Akcja w całej Polsce

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu to inicjatywa Komisji Europejskiej.

Jej celem jest promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmiana zachowań mieszkańców, którzy często wybierają samochód nie tylko z konieczności, ale również z przyzwyczajenia i wygody.

Akcja prowadzona jest w całej Polsce. Przystąpiły do niej również m.in. Rzeszów, Kielce, Lublin, Koszalin, Białystok i Katowice.

