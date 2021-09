Zmartwienia milionerów. Boją się zostawić dzieciom zbyt dużo pieniędzy

Blisko 67 proc. milionerów boi się, że ich spadkobiercy odziedziczą po nich zbyt dużą sumę pieniędzy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradztwa finansowego The Motley Fool. Autorzy sondażu zwracają uwagę, że obawy bogaczy wynikają głównie z ich własnych doświadczeń.

The Motley Fool jako przykład milionera obawiającego się, że pieniądze "przeklną" jego dzieci podał Kevina O'Leary'ego. Majątek kanadyjskiego biznesmena i osobowości telewizyjnej szacowany jest na 400 mln dolarów. Dorosłe dzieci O'Leary'ego po jego śmierci nie otrzymają żadnych pieniędzy, z kolei wnuki będą wspierane finansowo do ukończenia college'u.

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę wynika, że na rozwiązaniem podobnym do tego zaproponowanego przez biznesmena zastanawia się ponad 60 proc. milionerów. The Moltey Fool o podejście do dziedziczenia zapytał 2 tys. osób, których majątek wynosi ponad milion dolarów.

Obawa przed lenistwem

Choć 76 proc. badanych wyraziła chęć zostawienia po sobie spadku, to 67 proc. obawia się, że zostawi spadkobiercom zbyt dużo pieniędzy. Jako główne przyczyny wątpliwości wymieniano m.in. obawę przed tym, że środki "zostaną roztrwonione", beneficjenci nie będą potrafili ich zagospodarować i staną się "leniwi" oraz fakt, że pieniądze lepiej spożytkowałyby organizacje charytatywne.

Więcej obaw w sprawie zostawienia zbyt dużej sumy miały osoby, które same... odziedziczyły fortunę. W przypadku milionerów, którzy odziedziczyli między 500 tys. do miliona dolarów, wątpliwości miało 84,47 proc. ankietowanych. W przypadku mniejszych sum od 100 do 500 tys. oraz 100 tys. dolarów współczynnik ten wynosił odpowiednio 78,54 proc. oraz 69,16 proc.

- Na odpowiedzi respondentów miały wpływ ich własne doświadczenia. Jest to na tyle interesujące, że w tym przypadku nie ma mowy o bezpodstawnych obawach - przekazał jeden z twórców sondażu Jack Caporal.

