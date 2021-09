KRRiT przeprowadziła we wtorek kolejne głosowania ws. udzielenia bądź nie koncesji TVN24. Żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości - podano w komunikacie KRRiT. Zaznaczono, że udzielenie koncesji TVN24 nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej Spółki TVN.

We wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny zajmowała się koncesją dla TVN24, która wygasa 26 września.

Odbędzie się kolejne głosowanie

W komunikacie po posiedzeniu napisano, że "KRRiT przeprowadziła głosowania za udzieleniem koncesji i za odmową udzielenia koncesji programu informacyjnego TVN24" oraz, że "żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości".

Przekazano, że za uchwałą o udzielenie koncesji oddano 3 głosy przeciw 2. Za odmową udzielenia koncesji były 2 głosy, przeciw również 2, jeden wstrzymujący się.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w środę odbędzie się kolejne głosowanie.

"W trakcie omawiania projektu uchwały o udzielenie koncesji zastrzeżono, że jej podjęcie, nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej Spółki TVN do zapisów ustawy. W związku z tym, będzie prowadzone odrębne postępowanie, zobowiązujące Spółkę TVN do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do obowiązujących przepisów" - poinformowano w komunikacie.

Sprawa koncesji dla TVN24

TVN wniosek o przedłużenie koncesji złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r.

Zarząd TVN w lipcu br. złożył wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wyraził zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 także po 26 września, niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań.

Senat odrzucił 9 września nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu.

Przyjęta przez Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zdaniem jej autorów, posłów PiS, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

zma/PAP