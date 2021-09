Do zdarzenia doszło w mieście Lower Burrell leżącej ok. 30 kilometrów od Pittsburgha. Pierwsze informacje, które docierały do policji mówiły o napaści i aktywnym strzelcu. Na miejscu okazało się jednak, że strzały były "elementem" rodzinnej kłótni.

"Wstępne śledztwo wykazało, że rodzinna kłótnia przerodziła się strzelaninę. W pewnym momencie sprawca wyciągnął półautomatyczny pistolet i zaczął strzelać do zgromadzonych" - przekazał szef policji w Lower Burrell John Marhefka.

Zabrali ich do szpitali

Ranni to 23-letni mężczyzna, 19-letnia kobieta i 16-latek. Wszyscy zostali zabrani do szpitali. Nie wiadomo w jakim są stanie, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała sprawcę strzelaniny - przyszłego ojca, 25-letniego Isiah J. Hamptona. Mężczyzna nie stawiał oporu podczas aresztowania. Policja postawiła mu zarzuty napaści oraz lekkomyślnego narażenia innej osoby na niebezpieczeństwo. Jego kaucję wyznaczono na 250 tys. dolarów.

Jak ustalił dziennik "Pittsburgh Tribune-Review" 25-latek miał pokłócić się ze swoją partnerką o sposób przewiezienia prezentów z przyjęcia. Mężczyzna miał zacząć strzelać, gdy inni członkowie rodziny stanęli po stronie ciężarnej kobiety.

bas/zdr/USA Today/Polsatnews.pl