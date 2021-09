- Czy ja wszystkim państwu muszę tłumaczyć, że rodzic to jest ten co zradza potomstwo i czy musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną. To są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat - mówił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Małżeństwo to jest termin, który jest zastany przez nas jeszcze z czasów prawa rzymskiego. Od tysięcy lat oznacza związek kobiety i mężczyzny. My to wszyscy wiemy - mówił w TVP Info minister.

Jak dodał, "zdaje się, że niektórzy nasi bracia PSL-owcy o tym zapomnieli, bo się wycofują ze swoich deklaracji wcześniejszych, ale to jest ich sprawa". - Naród ich ocenia już dawno bardzo negatywnie, będzie dalej oceniał, jeśli będą tak robić - podkreślił.

- Natomiast rodzicielstwo oznacza rodziców. Rodzice, czy ja wszystkim państwu muszę tłumaczyć, że rodzic to jest ten co zradza potomstwo i czy musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną. To są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat - tłumaczył Czarnek.

"Rodzaj ludzki ma 2-3 miliony lat"

Wypowiedź ministra wywołała falę komentarzy na Twitterze.

"Rodzaj ludzki ma około 2-3 MILIONY lat (nie miliardy). Nasz gatunek (Homo Sapiens) ma około 200-250 TYSIĘCY lat (obok nas żyły inne gatunki - neandertalczycy, denisowianie, ludzie z Flores i inni). Życie na Ziemi powstało jakieś 3.5 miliarda lat temu. Czarnek to ignorant" - napisał politolog, były europoseł Marek Migalski.

Rodzaj ludzki ma około 2-3 MILIONY lat (nie miliardy). Nasz gatunek (Homo Sapiens) ma około 200-250 TYSIĘCY lat (obok nas żyły inne gatunki - neandertalczycy, denisowianie, ludzie z Flores i inni). Życie na Ziemi powstało jakieś 3.5 miliarda lat temu. @CzarnekP to ignorant.🤦 https://t.co/xxaPZaJndA — Marek Migalski (@mmigalski) September 20, 2021

"Nie po to ludzie wygrali miliardy lat temu wojnę z dinozaurami, żeby nam lewacy teraz małżeństwa jednopłciowe wprowadzali. Zdrowy prawicowy rozsądek" - skomentował z kolei poseł lewicy Maciej Gdula.

#Czarnek to na pewno ma profesurę z prawa, a nie z biologii ?? 🤔 — Arkadiusz Myrcha 😷 (@ArkadiuszMyrcha) September 20, 2021

ZOBACZ: "Dzień rozpoczęłam od freudowskiej pomyłki". Ewa Kopacz tłumaczy się z wpadki z dinozaurami

Nawiązał tym samym do wypowiedzi byłej premier Ewy Kopacz, która dwa lata temu powiedziała: "Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie Pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura".

WIDEO - "Mafia grzybowa"? Kim są rumuńscy grzybiarze w podkarpackich lasach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/300polityka.pl