Pogoda na zimę. IMGW podało długoterminowe prognozy

IMGW opublikował długoterminową prognozę, obejmującą nadchodzące miesiące: listopad, grudzień i styczeń. Z informacji wynika, że średnia miesięczna temperatura będzie mieścić się w normie w listopadzie i w grudniu i przekraczać normę dla stycznia 2022. I tak np. w Warszawie w listopadzie ma być od 3,5 do 5,3 st. Celsjusza, w grudniu – od -0,4 do 1,5 stopnia, a w styczniu – od -2,6 do -0,3 st.

W Krakowie listopad to 3,8 stopni C., grudzień – od -1 do +1 st., a pierwszy miesiąc nowego roku przywita nas temperaturami w zakresie od -1,8 do -0,4 st. W Gdańsku zaś listopad spędzimy w temperaturach od 4,7 do 5,7 st., grudzień od 1,6 do 2,9 stopni, zaś styczeń to już od -0,7 do 1,6 st. C.

ZOBACZ: Pogoda w Polsce. Nadchodzi arktyczne powietrze znad Białorusi

Według prognozy IMGW w całym kraju opady będą kształtować się w normie w listopadzie i w grudniu, zaś powyżej normy – w styczniu. Instytut podkreśla, że wzorem innych ośrodków meteorologicznych, porównuje średnią miesięczną temperaturę powietrza i sumę opadów do normy za ostatnie 30 lat.

- Prognoza listopada, grudnia i stycznia ze średnią temperaturą powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że nie występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 15 st. C, a prognoza ze średnią „poniżej normy” - np. dni z temperaturą minimalną poniżej -5 st. C – przypomina IMGW.

