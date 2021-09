W wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej 45,2 proc. głosów zdobyła rządząca partia Jedna Rosja, 21 proc. - Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej - wynika z danych sondaży exit polls opublikowanych w niedzielę wieczorem. Niezależni obserwatorzy wyborów informują o skargach dotyczących głosowania za inne osoby.

Rezultaty sondażu przeprowadzonego przez instytut INSOMAR podała telewizja państwowa Rossija24.

Według sondażu exit poll 8,7 proc. w wyborach do Dumy zdobyła populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), dowodzona przez Władimira Żyrinowskiego. Czwarte miejsce zajmuje w sondażu partia Sprawiedliwa Rosja, która przed wyborami połączyła się z dwiema mniejszymi partiami; badanie exit poll daje jej 7,9 proc. głosów.

Dane Centralnej Komisji Wyborczej

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza (CKW) podała w niedzielę po przeliczeniu 10 proc. głosów oddanych w wyborach, że rządząca partia Jedna Rosja zdobyła w głosowaniu 38,8 proc. głosów.

24,9 proc. głosów zdobywa Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF). Populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), dowodzona przez Władimira Żyrinowskiego, otrzymała według tych wyników blisko 9,6 proc. głosów.

Pięcioprocentowy próg wyborczy przekraczają według tych danych również dwie inne partie: Nowi Ludzie (7,8 proc.) i Sprawiedliwa Rosja (prawie 6,8 proc. głosów).

Wybory trwały od piątku, 17 września. Lokale wyborcze zostały zamknięte w całej Rosji o godz. 20 czasu polskiego.

Pole do naruszeń

Niezależni obserwatorzy wyborów do parlamentu Rosji informują o skargach dotyczących głosowania za inne osoby.

"Nadal otrzymujemy informacje o fałszerstwach i głosowaniu za innych obywateli. Wielodniowe głosowanie znacząco rozszerzyło możliwości takiego rodzaju naruszeń, ponieważ komisje nie przestrzegały procedur mających na celu ochronę dokumentacji wyborczej w godzinach nocnych" - oświadczył ruch Gołos.

Napływają też skargi na głosowanie w domu, które zdaniem Gołosu jest "tradycyjnym problemem wyborów w Rosji". Zdaniem obserwatorów komisje wyborcze nie przestrzegają zasad organizacji takiego głosowania.

Gołos oświadczył w raporcie opublikowanym w niedzielę w drugiej połowie dnia, że przez trzy dni głosowania "systemowo nie rozwiązywano" problemu, jakim jest naruszanie praw obserwatorów. W kilku regionach Federacji Rosyjskiej takie naruszenia były - zdaniem ruchu - masowe.

Długopisy ze znikającym atramentem

Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ełła Pamfiłowa oceniła zaś, że liczba naruszeń znacznie się zmniejszyła i że każde z nich "wychodzi na jaw". CKW pracuje nad tym, by rosyjski system wyborczy stał się "jednym z najbardziej przejrzystych na świecie" - powiedziała szefowa komisji.

Poinformowała, że CKW potwierdziła 12 przypadków podrzucania kart do głosowania do urn w ośmiu regionach Rosji. - (12 przypadków) na cały kraj, a nie ten "hype", który płynie z niektórych źródeł - oświadczyła Pamfiłowa.

Nagrania wideo, na których widać wrzucanie do urn kart do głosowania, opublikowały w niedzielę media niezależne. Telewizja Dożd oświadczyła, że w podmoskiewskich Chimkach w trzech komisjach wyborczych obserwatorzy znaleźli w kabinach do głosowania długopisy, których atrament można było wywabić po podgrzaniu karty zwykłą zapalniczką.

Wybory dla Donbasu

Rosja przyznała prawo udziału w wyborach parlamentarnych mieszkającym w Donbasie posiadaczom paszportów Federacji Rosyjskiej. Mogli oni oddać głos drogą elektroniczną po uprzedniej rejestracji.

Ponadto mieszkańcy Donbasu przyjeżdżali do lokali wyborczych w obwodzie rostowskim w południowej Rosji, graniczącym z Ukrainą. Otwarto tam około 15 lokali wyborczych. Z Donbasu wyjechało 12 specjalnych pociągów i ponad 800 autobusów. Telewizja Dożd podała, że niektórzy z przyjezdnych otrzymali paszporty rosyjskie tuż przed głosowaniem.

