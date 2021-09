Nowe przypadki zakażeń dot. województw: lubelskiego (101), mazowieckiego (83), dolnośląskiego (39), podkarpackiego (38), wielkopolskiego (35), małopolskiego (34), śląskiego (33), łódzkiego (26), zachodniopomorskiego (24), kujawsko-pomorskiego (22), podlaskiego (22), lubuskiego (15), opolskiego (14), pomorskiego (13), świętokrzyskiego (12), warmińsko-mazurskiego (11).

18 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 897 935/ 75 488 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Więcej chorych pod respiratorami

W szpitalach jest 1020 osób z COVID-19, w tym 111 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę, 19 września, Ministerstwo Zdrowia. 19 sierpnia hospitalizowanych było 353 chorych z COVID-19.

W ubiegłym roku w tym czasie, 19 września 2020 r., resort informował, że w związku z koronawirusem w szpitalach było 1977 osób, w tym 83 pod respiratorem.

MZ poinformowało w niedzielę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6139 łóżek i 596 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 81 151 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 659 483 zakażonych.

Gdzie podają trzecią dawkę?

Coraz więcej krajów UE oferuje swoim najbardziej narażonym mieszkańcom przypominające dawki szczepionki przeciwko COVID-19, m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii i na Węgrzech. W Izraelu pojawiły się z kolei zapowiedzi podawania czwartej dawki.

- Zważywszy, że skuteczność szczepionki i poziom antyciał z czasem spada, wygląda na to, że co kilka miesięcy – co rok albo co 5-6 miesięcy – będzie trzeba podać kolejny zastrzyk – przekonywał izraelski koordynator ds. pandemii Salman Zarka, apelując o przygotowywanie zapasów.

ZOBACZ: USA. Trzecia dawka nie dla wszystkich. FDA uderza w plany administracji Bidena

Z kolei jak wykazało badanie serologiczne przeprowadzone w izraelskim szpitalu pod Tel Awiwem poziom antyciał po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jest 10 razy wyższy niż po drugiej dawce. Oznacza to, że skutki trzeciej dawki mogą się utrzymywać dłużej niż sądzono.

32 proc. mieszkańców Izraela przyjęło już trzecią dawkę preparatu Pfizer-BioNTech, który jest podawany wszystkim osobom powyżej 12. roku życia.

