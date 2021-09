Uderzenie pioruna wywołało pożary w rejonie Sierra Nevada w Kalifornii. Ogień zagraża tamtejszemu Narodowemu Parkowi Sekwoi. Znaczna jego część została zamknięta dla turystów.

W parku rosną największe drzewa na ziemi - sekwoje. Osiągają ogromne rozmiary, mogą mieć nawet kilkanaście metrów wysokości Są to też drzewa długowieczne. Mogą rosnąć przez kilka tysięcy lat.

PAP/EPA/National Park Service HANDOUT

Cennym drzewom zagrażają pożary. "Dwie trzecie całego obszaru, na którym występują gigantyczne sekwoje w Sierra Nevada spłonęło w pożarach w latach 2015-2020" - przekazały władze parku narodowego.

Szczególna ochrona

Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w poniedziałek. Według National Wildfire Coordination Group, spłonęło już prawie 2,5 tys. ha lasu w obrębie parku.

PAP/EPA/National Park Service HANDOUT

By zabezpieczyć najcenniejsze sekwoje, ich pnie zostały przy gruncie owinięte specjalną, ognioodporną folią aluminiową. - To bardzo ważny obszar dla wielu ludzi, więc wkładamy naprawdę dużo wysiłku w jego ochronę – powiedziała rzeczniczka parku Rebecca Paterson, cytowana przez Los Angeles Times.

ZOBACZ: Pożary w Europie. Grecja, Włochy i Hiszpania walczą z ogniem

Folia ma powstrzymać ogień przed dotarciem do pnia sekwoi i tym samym zapobiec spaleniu i w konsekwencji, śmierci drzewa. Taką ochronę ma m.in. sekwoja nazwana "Generał Sherman". To największe znane drzewo na Ziemi. Jego wiek szacuje się na około od 2300 do 2700 lat.

Eksperci twierdzą, że sekwoje są jednak bardzo odporne na działanie ognia i ewoluowały tak, aby móc przetrwać pożary.

WIDEO - Włochy. Kolejna w ostatnich dniach eksplozja Etny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/msl/CNN/BBC