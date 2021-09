Mężczyzna odpowie także za uprawę nielegalnych roślin. Na jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli 17 krzewów konopi innych niż włókniste.

Jak poinformowała asp. Ewelina Wrzesień, oficer prasowy ostrowieckiej policji mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy w środę wieczorem na jednej z ulic Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nerwowe zachowanie

- Policjanci mieli podejrzenia, że mężczyzna może mieć powiązania z narkotykową działalnością. Jego nerwowe zachowanie dodatkowo utwierdziło policjantów w przekonaniu, że ma on coś do ukrycia. Po chwili okazało się, że ostrowczanin posiadał przy sobie zawiniątko foliowe z zwartością białego proszku. Wstępne badania wykazały, że była to amfetamina o wadze ponad 5 gramów - relacjonowała asp. Wrzesień.

W czwartek, w trakcie prowadzonych przeszukań, na działce należącej do zatrzymanego funkcjonariusze ujawnili prawie 1,5 kilograma amfetaminy i ponad kilogram marihuany.

- Dodatkowo śledczy ustalili, że 29-latek trudnił się uprawą konopi innych niż włókniste. Policjanci zabezpieczyli na jego posesji 17 nielegalnych roślin oraz ustalili, że pobierał on nielegalnie energię elektryczną - dodała.

W sobotę prokurator na wniosek ostrowieckich śledczych wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przychylił się do tego wniosku.

