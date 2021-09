- To coś niezwykle smutnego. To jest bardzo, bardzo bolesne - mówił premier. - Moje kondolencje - dodał.

Tragedia w "białym miasteczku"

W sobotę przed południem w czasie konferencji protestujących medyków rozległ się huk. Okazało się, że doszło do samookaleczenia 94-letniego mężczyzny, który poważnie ranił się w twarz.

Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Medycy chcą rozmawiać z premierem

Premier pytany o to, co musiałby się stać, by rozpoczął rozmowy ze strajkującymi medykami, odparł, że nakłady na służbę zdrowia są cały czas zwiększane i wzrosną też w następnych latach.

- Minister zdrowia przedstawia propozycje, dość szczodre w porównaniu z tym, jakie były wcześniej postulaty - mówił szef rządu. Przypomniał wprowadzone przez rząd PiS zwiększone finansowanie służby zdrowia. - Tak gwałtowny przyrost wydatków na służbę zdrowia nie miał wcześniej miejsca.

Odnosząc się do żądań medyków, ocenił, że "polegają na podwojeniu budżetu, każdy, kto zajmuje się gospodarką, budżetem, wie, że to postulat zaporowy, czyli taki który ma nie doprowadzić to porozumienia". Zdaniem szefa rządu, w kwestii poprawy sytuacji w służbie zdrowia "działamy o wiele szybciej niż jakakolwiek ekipa poprzedników".

