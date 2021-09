Władze Węgier nie mogą wprowadzić obowiązkowego szczepienia przeciw Covid-19, bo mieszkańcy tego nie zaakceptują – powiedział w piątek premier Viktor Orban w Radiu Kossuth, apelując do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, by to zrobili.

- Nie możemy wprowadzić obowiązkowego powszechnego szczepienia dla każdego na Węgrzech, bo Węgrzy tego nie przełkną – powiedział premier. Podkreślił, że Węgry są krajem, gdzie duża część społeczeństwa nie godzi się na obowiązkowe szczepienie.

ZOBACZ: Francja. Minister: zawieszono ok. 3 tys. medyków z powodu braku szczepień przeciw COVID-19

Orban dodał, że obowiązkowe szczepienie można wprowadzić w niektórych sferach, na przykład w służbie zdrowia. Jak powiedział, trwają też dyskusje na temat tego, czy umożliwić pracodawcom zobowiązywanie pracowników do szczepienia. Zastrzegł jednak: "Jest co do tego poważny spór, teraz go nie zamkniemy".

Zaapelował przy tym do mieszkańców, by się zaszczepili, bo każdy zaszczepiony osłabi przebieg czwartej fali pandemii.

Sytuacja na Węgrzech

Na Węgrzech znów wzrasta liczba zgonów na Covid-19 oraz nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło pięcioro chorych na Covid-19 i wykryto 479 nowych infekcji. Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do 7259, zaś chorych na Covid-19 wymagających hospitalizacji do 353.

ZOBACZ: USA. Coraz więcej osób stara się unikać szczepień, powołując się na poglądy religijne

Bardzo powoli rośnie liczba nowych chętnych na szczepionkę. Próg 5,5 mln zaszczepionych przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką Węgry osiągnęły na początku lipca i do tej pory liczba ta wzrosła tylko do 5,86 mln (na 9,73 mln mieszkańców).

Pod koniec lipca rząd Węgier wprowadził obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników służby zdrowia. Musieli oni najpóźniej do 15 września przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki.

WIDEO - USA. Strażacy owijają gigantyczne sekwoje ognioodpornymi kocami. Ratują je przed pożarem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP