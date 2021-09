- Teksty trafiły do ponad 50 redakcji na całym świecie i w najbliższych dniach będą publikowane m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, Czechach, ale też w bardziej egzotycznych krajach, jak Wenezuela, Meksyk, Kuwejt, Maroko, Algieria, Senegal czy Singapur – informuje Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów (INM), inicjator i organizator projektu "Opowiadamy Polskę światu".

Prezydent Andrzej Duda pisze o historycznym zwycięstwie polskiej "Solidarności" i ogłoszonym 40 lat temu "Posłaniu do ludzi pracy Europy Wschodniej".

"Na Zjeździe w Gdańsku nakreślona została wielka wizja reform ustrojowych, społecznych i gospodarczych, których wspólnym mianownikiem była idea samorządności i podmiotowości obywatelskiej. Podobnie jak w 1791 roku polsko-litewska Konstytucja 3 maja, pierwsza ustanowiona w Europie ustawa zasadnicza, przeprowadzała wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej, tak też program reform »Solidarności« oznaczał przełom w pojmowaniu spraw państwa i gospodarki (…). Dostrzegamy to wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu ekonomicznego i przeżywanej obecnie pandemii. Widzimy, że cele społeczne i ekonomiczne powinny być ze sobą zharmonizowane, że potrzebny jest rozwój zrównoważony, który nie absolutyzuje krótkotrwałych zysków" - podkreśla polski prezydent.

"Niezwykła historia Polski"

"Chcemy, abyście poznali niezwykłą historię Polski, bo Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność" – to z kolei przesłanie Karola Nawrockiego. Prezes IPN przedstawia kolejne ważne dla Polaków wydarzenia kształtujące naszą tożsamość. Publikując tekst 17 września, zwraca uwagę na wydarzenia z 1939 r., gdy Rosjanie w tajnym porozumieniu z Niemcami zajmują niemal połowę Rzeczypospolitej.

"Relacje Polski z sąsiadami nadal stanowią wyzwanie – na wschodzie agresywna i zapatrzona w przeszłość Rosja, na zachodzie ta część państw UE, które zachowują się tak, jakby o przeszłości chciały zupełnie zapomnieć. Na zignorowanie tego wyzwania Polska nie może sobie pozwolić" – przestrzega Roger Moorhouse.

Wybitny brytyjski historyk pisze: "Po wojnie historia była pisana głównie przez zwycięzców. Brytyjczycy, Amerykanie i Sowieci pisali swoje własne opowieści o zakończonej wojnie. Dodatkowo Zachód przyjął sowiecką narrację bezkrytycznie za sprawą popleczników międzynarodowej lewicy. W tym kontekście wszelkie próby uczciwej oceny wojennej historii Polski oraz polskiego wkładu w zwycięstwo aliantów zostały skutecznie zagłuszone. Przez narrację zwycięzców nie udało się przebić nawet Polakom przebywającym na emigracji. Polska opowieść o wojnie mogła zaistnieć tylko w takim stopniu, w jakim była aprobowana przez komunistyczny reżim".

"Antypolska propaganda"

"Dziś, kiedy od końca II wojny światowej dzieli nas kilka pokoleń, można wreszcie spojrzeć na nią bardziej uczciwie, a kolejne pokolenie pisze jej historię na własny sposób. W przypadku Polski przejawem nowego podejścia są otwarte dyskusje na temat polskiej historii i pojawianie się nowych narracji. Powody tego stanu rzeczy są oczywiste. Zniknęły ideologiczne ograniczenia narzucone przez komunizm, poza tym czas, który upłynął od zakończenia wojny, pozwolił spojrzeć na przeszłe wydarzenia z dystansu. Tak uprawia się historię. Każde pokolenie w jakimś stopniu rewiduje narracje zbudowane przez poprzedników" – pisze Moorhouse.

"Jeśli stale słyszymy, że Polska ponosi odpowiedzialność za Holokaust, a nawet za wybuch II wojny światowej, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z konsekwentną i agresywną propagandą antypolską, czyli antypolonizmem. Warto zadać sobie też pytanie, jaki jest cel tych działań, ale o to trzeba by pytać przede wszystkim nadawców całej tej kłamliwej propagandy" – to z kolei przesłanie tekstu prof. Wojciecha Roszkowskiego pt. "Antypolonizm". "Jeśli ktoś chciałby żądać dzisiejszej wartości mienia utraconego po 1939 roku od dzisiejszego państwa polskiego, czyli jego podatników – trudno by było znaleźć większy absurd i większą niesprawiedliwość. Antypolonizm musi mieć granice" - podkreśla.

"Ogromny rachunek, który Polska zapłaciła na skutek doświadczenia dwóch totalitaryzmów, jest już nieodwracalny. W kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej powinniśmy skupić się nie tyle na rozrachunku z przeszłością, ile na przyszłości naszego kraju. Przed Polską stoi wielkie zadanie wykorzystania w pełni jej potencjału rozwojowego (…). Dziś dzięki ambitnej polityce inwestycyjnej obejmującej drogi, koleje i lotnictwo regiony Polski są coraz lepiej połączone i wyrównują się ich szanse rozwojowe" – pisze Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

"Udało nam się zainteresować"

- Udaje nam się zainteresować redakcje w świecie tekstami prezentującymi ważne wydarzenia z polskiej historii i poprzez nie pokazać wartości dla nas ważne. Co istotne, to nie są materiały publikowane jako reklamy, nie byłoby takich środków, lecz jako współpraca międzyredakcyjna, wymiana tekstów z redakcjami z całego świata – mówi Mistewicz.

– To są już długotrwałe relacje, zaufanie. Dziennikarze mówią nam, że dzięki tym tekstom lepiej rozumieją polskie przywiązanie do wolności, solidarności, demokracji, chęci równego traktowania wszystkich krajów na forum Unii Europejskiej - dodał.

Wcześniejsze edycje "Opowiadamy Polskę światu" związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia’70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Do ponad miliarda odbiorców dotarły teksty na 40-lecie „Solidarności” opublikowane w 38 krajach. Artykuły z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja opublikowały tytuły w 62 krajach w 22 językach.

Najnowsza odsłona projektu “Opowiadamy Polskę światu” realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

rsr/PAP