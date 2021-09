Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w programie "Graffiti", że podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk będzie mieć "bardzo ważne wystąpienie". Ujawniła także, że tego dnia zostanie zmieniany statut PO, a partia będzie przygotowywać się do wyborów wewnętrznych, tak "aby do końca października można było powiedzieć, że wybory za nami".

W sobotę bardzo ważne wystąpienie

- Dla nas jako członków i sympatyków Platformy będzie ono bardzo ważne - wyjaśniła. Według niej będzie ono ważne również dla "wszystkich, którzy śledzą scenę polityczną".

Ujawniła także, że w sobotę będzie zmieniany statut PO, a partia będzie przygotowywać się do wyborów wewnętrznych w partii, tak "aby do końca października można było powiedzieć, że wybory za nami".

Zapytana o kontrkandydatów Donalda Tuska w wyścigu do fotela szefa ugrupowania, powiedziała: - Mandat Donalda Tuska jest tak silny, że nie sądzę, żeby ktoś wystartował.

Temat niedoszłego przywództwa Rafała Trzaskowskiego w PO nazwała z kolei "historią". - To już jest historia. Jest Donald Tusk, z czego ja jestem bardzo zadowolona i się cieszę - wrócił do Platformy i wrócił bezpośrednio do krajowej polityki, i to widać, że dla wielu Polaków to był taki pozytywny sygnał, że wrócił polityk, który ma szansę uporządkować to, co dzieje się w naszym kraju - powiedziała.

Efekt Tuska dobry dla PO

Dodała także, że w partii są setki nowych członków, którzy zapisują się mimo, że "czasy są trudne". Dodała także, że nowi członkowie "chcą działać".

- W interesie Platformy jest, to, żeby nasza pozycja była jak najsilniejsza, żebyśmy mieli jak najlepsze zaufanie Polaków i jak najlepsze sondaże i to będziemy robić - odpowiedziała na zarzuty Szymona Hołowni, który powiedział w Polsat News, że "efekt Tuska" jest dobry dla PO, ale "toksyczny" dla całej opozycji.

Zarząd Platformy Obywatelskiej zarekomendował w czwartek zmiany w statucie, które ma zatwierdzić sobotnia konwencja krajowa partii w Płońsku. Wśród nich jest m.in. sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, ułatwienia w przyjmowaniu nowych członków. Zmiany umożliwiają też szybkie wprowadzenie parytetów płci na wszystkich szczeblach, by mogło być po 50 procent kobiet i mężczyzn, choć formalnie nie ma takiego wymogu, a jest jedynie deklaracja.

Zarząd zarekomendował także zwiększenie liczby wiceprzewodniczących PO z 4 do 10. Ma to umożliwić spełnienie zapowiedzi Donalda Tuska, który już w lipcu sygnalizował zamiar przywrócenia na stanowisko wiceprzewodniczącej PO byłej premier, obecnie europosłanki Ewy Kopacz. Jej ustąpienie podczas Rady Krajowej 3 lipca było - obok rezygnacji Borysa Budki - konieczne do tego, aby Tusk mógł przejąć władzę w partii. Zgodnie ze statutem PO, po rezygnacji przewodniczącego, jego obowiązki pełni najstarszy z wiceprzewodniczących. Po odejściu Kopacz, Tusk spełniał już kryterium wieku.

