Grzegorz Schetyna zapowiedział, że nie będzie startował w wyborach szefa dolnośląskiej PO i chciałby, aby wybrany na tę funkcję został prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. B. lider PO oświadczył, że chce wrócić do polityki i jest do dyspozycji przy budowaniu relacji z partnerami politycznymi PO.

- Chciałbym, żeby Platforma Obywatelska wybrała prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja na przewodniczącego PO w regionie. Ja nie będę startował, ponieważ chcę zająć się polityką, chcę wrócić do polityki - powiedział w piątek b. lider PO zapytany w Radiu Zet, czy będzie startował na szefa dolnośląskiej PO.

Na uwagę, że jeśli nie będzie szefem regionu nie będzie też w zarządzie partii, Schetyna odparł: "Zobaczymy. Nie muszę być w zarządzie partii, żeby mieć wpływ na politykę".

W czerwcu Schetyna został p.o. szefa regionu dolnośląskiego Platformy i tym samym wrócił do Zarządu Krajowego PO. Poprzedni przewodniczący regionu dolnośląskiego PO, europoseł Jarosław Duda złożył rezygnację ze swej funkcji; Schetyna był jego zastępcą.

"Przechodzimy do politycznej ofensywy"

B. lider PO zapytany został też, kiedy przedstawiony zostanie program Platformy Obywatelskiej. Odpowiedział, że w sobotę, na Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej, kierujący partią Donald Tusk "przedstawi scenariusz dochodzenia do konstrukcji, do spojrzenia programowego i organizacyjnego Platformy Obywatelskiej i całej opozycji".

- Od tego czasu będziemy mogli mówić, że przejmujemy polityczną inicjatywę, przechodzimy do politycznej ofensywy, przedstawiamy zasady programowe, które będą przyjęte przez inne ugrupowania opozycyjne - powiedział.

Dodał, że jeżeli chce się budować wspólnotę programową, wspólnotę celu, "to trzeba rozmawiać i budować relacje bezpośrednio z tymi, którzy muszą być naszymi partnerami". - I to będziemy robić. Ja jestem do dyspozycji. Mam doświadczenie w budowaniu koalicji czy Obywatelskiej, czy Europejskiej, czy Porozumienia Senackiego - zaznaczył Schetyna.

Konwencja PO w Płońsku

W sobotę w Płońsku (woj. mazowieckie) zbierze się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Głos zabierze Donald Tusk, który odnieść ma się do obecnej sytuacji politycznej w kraju.

Wystąpią także inni liderzy PO, a także osoby dotąd nie kojarzone z życiem politycznym.

Konwencja dokonać ma też zmian w statucie PO - które w czwartek zarekomendował zarząd partii - wprowadzając parytety kobiet i mężczyzn we władzach wszystkich szczebli i zwiększając liczbę wiceprzewodniczących z 4 do 10.

