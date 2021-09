W środę w godzinach popołudniowych na Rondzie Bankowym w Ostrowie Wlkp. pod jednym z banków zaparkował samochód 74-letni mężczyzna. Senior poszedł do placówki, gdzie - jak ustalono - wypłacił kilkadziesiąt tysięcy zł. Pieniądze zapakował do plecaka, który po powrocie do auta położył na siedzeniu.

Ukradli plecak z pieniędzmi i wyrzucili go przez okno

- Musiał być obserwowany przez trzech mężczyzn, siedzących w samochodzie marki skoda. Kiedy senior wsiadł, ten samochód podjechał, jeden z mężczyzn otworzył drzwi od pojazdu pokrzywdzonego i ukradł mu plecak - powiedziała rzecznik.

74-latek - jak wynika z nagrań na kamerach monitoringu - próbował zatrzymać złodziei. - Uczepił się maski pojazdu sprawców i w ten sposób przejechał kilkanaście metrów - powiedziała rzecznik.

W pewnym momencie kierowca zahamował, mężczyzna upadł a jeden z pasażerów wyrzucił plecak. Złodzieje wyjęli z niego tylko portfel z pieniędzmi w kwocie 600 zł i dokumentami.

- Policja zabezpieczyła już nagrania i przesłuchuje świadków - powiedziała mł. asp. Małgorzata Michaś.

zma/PAP