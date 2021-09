Solidarność z małymi pacjentami onkologicznymi. Startuje 4. edycja Amazon Goes Gold

Wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Dziecięcych, dlatego w Amazon co roku organizowana jest akcja Amazon Goes Gold, której celem jest zwiększanie świadomości na temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Kolor złoty symbolizuje podziw i uznanie dla małych pacjentów na co dzień zmagających się z trudem choroby nowotworowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Pracownicy Amazon, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, aby okazać swoją solidarność i wsparcie dzieciom, 11, 14 i 15 września przychodzą do pracy w piżamach, strojach superbohaterów lub ubraniach w kolorze złotym. Dzięki ich zaangażowaniu Amazon przeznaczy na lokalne donacje 13 zł za każdą osobę, która przyłączy się do akcji.

200 000 zł dla Kliniki Onkologii w Poznaniu

W tym roku Amazon przekazał Fundacji Polsat donację w wysokości 200 tysięcy złotych, dzięki której zostanie zakupiony aparat ultrasonograficzny dla Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przekazane urządzenie pozwoli na diagnostykę i monitorowanie terapii dzieci z chorobami nowotworowymi.

- Choroby nowotworowe u dzieci są szczególnie trudnym doświadczeniem. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu i zaangażowaniu pracowników będziemy mogli zapewnić im dodatkową pomoc w leczeniu i rekonwalescencji - mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- „Jesteśmy dla dzieci”, to hasło od 25 lat przyświeca naszym działaniom. Zakupiony aparat USG dla Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest bezcennym wsparciem w diagnostyce i monitorowaniu terapii podopiecznych szpitala. Dzięki wsparciu Amazon badania będzie można wykonywać dzieciom, które ze względu na stan ogólny lub znacznie obciążoną odporność przeciwinfekcyjną, nie mogą mieć wykonanych tego typu badań poza oddziałem w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej. Wierzymy, że wspólnie z Amazon pomożemy kolejnym dzieciom w walce o ich życie i zdrowie – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji POLSAT.

Jak dołączyć do Amazon Goes Gold?

Amazon zaprasza wszystkich do włączenia się do działania. Przez cały wrzesień za każdego uczestnika, który weźmie udział w wirtualnej wycieczce po centrum logistycznym Amazon, zostanie przekazanych 25 zł dla Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej, które prowadzi badania nad nowotworami dziecięcymi oraz tworzy programy wspierające opiekę nad dziećmi chorymi, dzięki wsparciu personelu medycznego i rodzin dzieci.



Wystarczy zapisać się na wycieczkę na www.amazon.pl/wirtualnewycieczkii wziąć w niej udział. Zwiedzanie odbywa się w poniedziałki, czwartki i piątki o godzinie 11.00 i 15.00.

Poprzednie edycje Amazon Goes Gold

W ubiegłym roku w kampanii Amazon Goes Gold wzięło udział tysiące pracowników na całym świecie, którzy pomogli zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych u dzieci. W Polsce do akcji przyłączyło się ich prawie 6 800. Dzięki ich zaangażowaniu wsparcie otrzymało wiele lokalnych organizacji, a główną donację otrzymało Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, zajmujące się profesjonalną opieką nad małymi pacjentami zmagającymi się z rakiem.

WIDEO - Rozmowa z oszustem. Policja nagrała połączenie z podejrzanym o wyłudzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./Polsat