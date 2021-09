W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie obradował Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia. Jak przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mimo zaproszeń kierowanych do komitetu protestacyjnego, na spotkaniu nie pojawili się jego przedstawiciele.

- Dzisiejsze posiedzenie było bardzo konkretnym i rzeczowym spotkaniem. Chcemy wypracować porozumienie na bazie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Chcemy również wyodrębnić zawód ratownika medycznego - podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski.

27 września ma odbyć się kolejne spotkanie, ponownie zaproszono na nie protestujących medyków.

Czwartkowemu posiedzeniu przewodniczyła Maria Ochman z NSZZ "Solidarność", minister podziękował jej za spotkanie.

Jak poinformował rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz w spotkaniu wzięło udział szerokie grono reprezentantów sektora ochrony zdrowia, strona społeczna NSZZ "Solidarność", OPZZ i strona pracodawców Pracodawcy RP i Federacja Szpitali Polskich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozmowy ws. wynagrodzeń w ochronie zdrowia

- Mamy każdą ze stron, która powinna zabierać głos w zakresie ochrony zdrowia, wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone m.in. wynagrodzeniom w ochronie zdrowia - powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że pierwsze dwa punkty dotyczą tego, co już się wydarzyło, czyli realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, która weszła w życie pierwszego lipca tego roku oraz wypłacie dodatków dla personelu medycznego w wysokości pięciu tysięcy złotych. Trzeci punkt to jest ścieżka wzrostu wynagrodzeń na najbliższe lata do roku 2027.

ZOBACZ: Minister KPRP Bogna Janke: protestujący medycy nie przyszli na spotkanie, nieobecni nie mają racji

- To jest ten punkt najistotniejszy, punkt, na który szczególnie zwracamy uwagę, bo ten punkt dotyczy realizacji dużej części postulatów m.in. komitetu protestacyjnego, co ubolewam nikt z tego komitetu na dzisiejsze spotkanie nie przyszedł - podkreślił Andrusiewicz.

Spotkanie bez udziału komitetu protestacyjnego

- Mimo zaproszeń kierowanych zarówno przez ministerstwo zdrowia jak i przez przewodniczącą Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Mówię to z bólem, bo naprawdę dzisiaj przedstawiamy tu ścieżkę wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia, w której to sprawie komitet protestacyjny jest przed Kancelarią Premiera. Dziwić więc może, że na tak ważny temat nikt z komitetu się nie pofatygował - dodał.

Jak tłumaczył dalej "nie dyktujemy żadnej ze stron, kto ma uczestniczyć w posiedzeniu, nie dyktujemy też komitetowi protestacyjnemu, kto z ich strony ma się pojawić i prosiłbym, aby nikt nie mówił, kto ze strony rządu ma uczestniczyć. Jeżeli minister zdrowia został powołany na stanowisko ministra zdrowia, to jest w pełni uprawniony do zabierania głosu w zakresie ochrony zdrowia".

ZOBACZ: Grzegorz Braun do ministra Niedzielskiego: będziesz pan wisiał. Oburzenie w Sejmie

Podkreślił, że żadna ze stron nie powinna dyktować, kto będzie z drugiej strony uczestniczył w spotkaniach. - Albo spieramy się i dyskutujemy o postulatach komitetu protestacyjnego, albo stawiamy jedno jedyne żądanie - ma być premier – no to powinniśmy się zdecydować - przekazał.

Rzecznik resortu dodał, że minister zdrowia na bieżąco rozmawia z premierem m.in. w sprawach postulatów, które są dyktowane przez komitet protestacyjny.

"To zespół dwustronny"

W czwartek przed południem Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia oświadczył, że nie weźmie udziału w spotkaniu z ministrem Niedzielskim w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia; to zespół "dwustronny" – oświadczono.

MZ deklarowało, że w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w posiedzeniu, będzie możliwość udziału online.

zma/PAP