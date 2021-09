Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski poinformował, że urząd zgłosił na policję osiem wniosków o ukaranie osób z powodu odmowy uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

- Osoby kategorycznie odmówiły. Stwierdziły, że one w spisie nie wezmą udziału. Odpowiednie notatki zostały sporządzone i sprawy zostały zgłoszone na policję - powiedział Markowski. Przypomniał, że udział w NSP jest obowiązkowy.

Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie poinformowała, że do czwartku spisali się mieszkańcy ponad 71 proc. mieszkań w woj. lubelskim. - Nierozpoczętych, do których musimy dotrzeć, mamy 13 proc. - powiedziała Łoś. Dodała, że w pozostałych przypadkach osoby rozpoczęły wypełnianie internetowego formularza, ale go nie dokończyły. Na ich uzupełnienie mieszkańcy mają czas do 30 września.

Osobie, która odmówiła wzięcia udziału w spisie grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Osoba, która się spóźni, może odpowiadać za wykroczenie

Jak poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek, osoba, która spóźni się z podaniem swoich danych, może odpowiadać za wykroczenie. Inaczej jest w przypadku osób, które odmówiły udziału w NSP. - Jest subtelna różnica. Jeżeli ktoś odmówi i nie weźmie udziału w spisie powszechnym to popełni przestępstwo. Jeżeli ktoś poda dane, ale po terminie, to odpowiada za wykroczenie - wyjaśnił policjant.

- Spis jest obowiązkowy dla wszystkich przez internet. Inne metody zbierania danych są tylko dodatkowe - powiedziała Łoś. Dodała, że mieszkańcy woj. lubelskiego, którzy mają problemy z wypełnieniem formularza we własnym domu, mogą to zrobić w siedzibie Urzędu Statystycznego w Lublinie (ul. Leszczyńskiego 48) oraz oddziałach w Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Chełmie (pl. Niepodległości 1), Radzyniu Podlaskim (ul. Warszawska 32) i Zamościu (ul. Podgroble 1) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00, a w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00.

Piknik komunikacyjny w Lublinie

W niedzielę będzie się można spisać podczas pikniku komunikacyjnego "Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie" na Placu Zamkowym i Błoniach pod Zamkiem w Lublinie. W NSP będzie można wziąć udział od godz. 12.00 do 18.00. Jak poinformowała Łoś, wzięcie udziału w NSP ułatwi mobilny punkt spisowy, który między 17 a 30 wrześniem odwiedzi 20 gmin w woj. lubelskim. - Każdego dnia będziemy w dwóch gminach, w kilku miejscach – poinformowała Łoś.

W piątek spisobusy przyjadą do miejscowości: Żółkiewka (ul. Hetmana Żółkiewskiego 23, do godz. 9.00 do 16.00), Ortel Królewski Pierwszy 48 (świetlica przy rondzie, od godz. 9.00 do 12.00), Chotyłów (remiza OSP przy ul. Tartacznej 3A, od godz. 12.30 do 16.00).

W poniedziałek spisobusy przyjadą do miejscowości: Szastarka 104 (szkoła podstawowa i punkt przedszkolny, od godz. 9.00 do 12.00), Polichna Druga 26 (szkoła podstawowa, od godz. 12.30 do 16.00), Tuczna 191A (od godz. 9.00 do 12.00), Dąbrowica Duża 48 (od godz. 12.15 do 14.00), Wólka Zabłocka 25 (od godz. 14.15 do 16.00).

Harmonogram na kolejne dni jest dostępny na tronie Urzędu Statystycznego w Lublinie pod adresem: lublin.stat.gov.pl. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Spisać można się przez internet na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Spis powszechny będzie trwał do 30 września.

