240 uczniów trafiło na kwarantannę po kontakcie z zakażonym koronawirusem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 18 na Dajtkach w Olsztynie. Zakażony to katecheta. Uczniowie przeszli na naukę zdalną.

Kwarantanna nie objęła większości kadry pedagogicznej, ponieważ są zaszczepieni. Na nauczenie zdalne wysłano dokładnie połowę uczniów olsztyńskiej szkoły.

Połowa uczniów na zdalnym nauczaniu

- Zakażeniu uległ jeden nauczyciel, a w związku z tym dzieci, które miały kontakt z tym nauczycielem, muszą przejść na nauczanie na odległość - mówiła Polsat News Ewa Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna.

WIDEO: 240 uczniów na kwarantannie. Mieli kontakt z zakażonym nauczycielem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wiceprezydent zaznaczyła, że "mamy do czynienia z 10 oddziałami, i to są dzieci z klasy od 1. do 8. Łącznie 240 uczniów przechodzi na zdalne nauczanie i około 40 nauczycieli będzie z nimi pracować zdalnie".

Szczepienia w woj. warmińsko-mazurskiem

- Jeżeli chodzi o hospitalizacje, to widzimy wzrost. Rzeczywiście w porównaniu z zeszłym tygodniem praktycznie o 10 proc. zwiększyła się liczba zajętości łóżek w szpitalach, natomiast to są jeszcze przypadki łagodne - przekazała Agnieszka Wabik z warmińsko-mazurskiego sanepidu.

ZOBACZ: Izrael. Przed pójściem do szkoły dzieciom można zrobić w domu test antygenowy na COVID-19



Jej zdaniem poziom szczepień w województwie wciąż jest niski. - Mamy około 47 proc. społeczeństwa wyszczepionego w naszym województwie, to nadal jest mało. Biorąc pod uwagę, że mamy też osoby, które nie mogą się szczepić - dzieci, osoby, które mają przeciwwskazania - zauważyła Wabik.

- Także osoby, które mogą się szczepić powinny się szczepić, żeby dla nich było lepiej - zaapelowała.

laf/Polsat News