Głosowanie na komisji po myśli opozycji. PiS w odpowiedzi "cofnęło" poprawkę 16.09.2021, 13:38 Polska

PAP/Mateusz Marek

Po kolejnym głosowaniu, kiedy to posłowie PiS mieli już większość, sytuacja wróciła niejako do punktu wyjścia, bo PiS przegłosował wniosek cofający zapisy ustawy do stanu sprzed przegłosowania poprawki Polski 2050