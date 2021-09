- To nie jest raport przeciwko komuś. To raport dla. Po pierwsze, oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym - podkreślił na konferencji prasowej Terlikowski. Jak mówił, jest to także raport dla samych dominikanów i dla całego Kościoła.

Jak przekazał jeden z członków komisji - prawnik, prof. Michał Królikowski, Komisja przesłuchała łącznie 31 dominikanów, 41 osób będących świadkami, w tym kilkanaście osób pokrzywdzonych, a prowincjał udostępnił w całości dokumentację z archiwum.

Zaniedbania o. Macieja Zięby

Z ustaleń Komisji wynika, że problemy dotyczące Pawła M. pojawiły się jeszcze zanim M. trafił do Wrocławia. O tym, że dominikanin, uznawany za "gwiazdę prowincji", tworzył wokół siebie grupę działającą na zasadzie sekty wiedział o. Maciej Zięba. Zignorował te doniesienia.



Jako duszpasterz akademicki M. zmuszał podopiecznych wielogodzinnych, całonocnych modlitw, separował ich od rodziny i przyjaciół, stosował przemoc fizyczną i seksualną, dopuszczał się solicytacji, czyli nakłaniania penitenta przez spowiednika w czasie spowiedzi do czynności seksualnych.



"Identyfikację nieprawidłowości w postępowaniu Pawła M. utrudniły jego niewątpliwe sukcesy duszpasterskie, jego charyzma gromadząca setki ludzi na sprawowanej liturgii, zaangażowanie, oddanie i lojalność osób w prowadzonym przez niego duszpasterstwie. Jednak od samego początku zastrzeżenia do działalności Pawła M. były formułowane (zarówno przez jego zakonnych współbraci, jak i wiernych świeckich) oraz kierowane do przełożonych. Zainteresowanie nimi uległo radykalnemu osłabieniu po objęciu urzędu prowincjała przez o. Macieja Ziębę OP w 1998 r." - napisano w raporcie.

"Ojciec Maciej Zięba OP pragnął na bazie wizerunku, jakim cieszyli się wówczas dominikanie, tworzyć strategię dalszego rozwoju zakonu w Polsce. Sukcesy duszpasterskie Pawła M. świetnie się wpisywały w zamierzania i plany ówczesnego prowincjała" - wskazano.